Manovra: Zingaretti, 'sia a sostegno delle donne'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Questa legge di bilancio deve anche essere una legge di bilancio per le donne, a sostegno dei centri antiviolenza, per interventi nella scuole, a sostegno della condizione della donne in Italia. Noi non ce ne vogliamo dimenticare. Per questo oggi è stata una bellissima giornata dei democratici". Lo dice Nicola Zingaretti a margine del convegno contro la violenza sulle donne in corso al Pd.