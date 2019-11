Regionali: Lombardi, 'chi sponsorizza no a corsa rinnega M5S'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Scegliamo di essere, partecipare, senza nasconderci. Chi si nasconde dietro un quesito mal posto e scritto in maniera fuorviante che umilia uno strumento straordinario come Rousseau, chi sponsorizza il non voto evitando addirittura di presentarsi alle elezioni, rinnega lo spirito stesso del Movimento 5 Stelle che ha fatto della partecipazione e della cittadinanza attiva la propria colonna portante e la propria cifra distintiva". Lo scrive Roberta Lombardi su Facebook, commentando il voto su Rousseau per lasciare decidere la base se correre o meno alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria.