M5S: Lombardi, 'se cerchi di piacere a tutti non piaci più a nessuno'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - L'identità del M5S "va tutelata, perché se cerchi di piacere a tutti, alla fine non piaci più a nessuno. Se non sai dire dei sani, spigolosi NO per difendere te stesso, la tua identità e la tua coerenza, le persone non sanno più chi sei. Gli spigoli ti conferiscono una personalità. E se le persone non sanno chi sei, non ti scelgono. E se non hai saputo dire dei NO ad una parte, ora è poco credibile che tu li dica solo nei confronti di un’altra e che in più ti ci nasconda dietro. O sei te stesso sempre, o mai". Lo scrive su Facebook Roberta Lombardi, in un durissimo post in cui ragiona sulla votazione in corso su Rousseau per decidere di partecipare o meno alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria.