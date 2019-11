Ue: Castaldo, riforma Mes ha profili criticità e vigileremo, fiducia in Conte

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “La riforma del Meccanismo europeo di stabilità porta con sé qualche perplessità e dei profili di criticità: in primo luogo non è ammissibile che i Paesi membri che hanno una condizione economica migliore abbiano una via privilegiata di accesso al credito: è palesemente un controsenso. Se l’obiettivo del Mes deve essere davvero quello di aiutare chi è in difficoltà, allora non può aver senso ostacolare o bloccare l’accesso al credito ai Paesi poco virtuosi sul piano economico”. Lo ha detto il vice presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo in merito alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità. Inoltre, per Castaldo “per il bene di tutti la governance del fondo deve essere chiara, democratica e trasparente”.

Dunque, “tale riforma va analizzata attentamente e in maniera tecnica, ma ci opporremo duramente a qualsiasi tentativo di irrigidimento delle condizionalità. Accogliamo con favore la lotta intrapresa dal nostro Presidente Giuseppe Conte per evitare che nella riforma rientrasse persino la ristrutturazione del debito pubblico: nella bozza attuale, infatti, questo tema non compare. Vi assicuro che resteremo vigili e attenti: non permetteremo mai più il ripetersi di violenze economiche come quelle avvenute in Grecia”, ha concluso.