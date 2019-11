Governo: Orlando, 'con 'Stati generali' M5S Grillo ha aperto fase nuova'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Con la proposta di Grillo siamo in una fase nuova. Hanno deciso di decidere". Lo dice Andrea Orlando ad HuffPost. "Sbaglieremmo a sottovalutare quello che ha annunciato ieri Grillo nel suo blog, convocando i cosiddetti 'Stati Generali del Movimento', una cosa che noi, partito tradizionale, definiremmo 'congresso'".

"Per tenere la legislatura in piedi come le dicevo serve la politica. E molto dipenderà dalla discussione dentro i Cinque Stelle". Orlando, è pentito di aver fatto il governo? "No, ero consapevole della difficoltà. Però dopo ieri però nutro qualche ottimismo in più".