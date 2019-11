L. elettorale: Ceccanti, 'ok a referendum Lega? Vediamo se Corte lo ammette'**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Il via libera della Cassazione al referendum leghista in materia elettorale non aggiunge e non toglie nulla al dovere della maggioranza di fare una proposta di nuova legge elettorale nei tempi che sono stati indicati nel documento di intenti, ovvero il mese di dicembre". Lo dice Stefano Ceccanti del Pd all'Adnkronos.

"Il quesito dovrà passare entro gennaio all’esame più difficile, quello della Corte costituzionale. È assai probabile che esso sia dichiarato inammissibile perché non sembra in grado di produrre una legge immediatamente operativa. Tuttavia questo spetta alla Corte deciderlo", osserva il costituzionalista e deputato dem.

Ma nel caso la Consulta ammettesse il referendum, non potreste non tenerne conto e quindi spostare gli equilibri verso qualche forma di maggioritario? "A noi, a prescindere da quell’esito, nel rispetto dovuto alla Corte, spetta di lavorare seriamente in Parlamento, a partire dalla maggioranza, ma in spirito di apertura verso tutti", conclude.