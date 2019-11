Giustizia: Orlando, 'Pd vuol salvare 'colletti bianchi'? Reati Pa imprescrittibili'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La discussione che si è sviluppata sulla riforma del processo penale è, non nascondiamolo,complessa ma sino qui civile. Evitiamo che assuma toni sbagliati fondati su argomenti falsi. Ho letto, infatti, che c’è chi ha sostenuto che il Pd 'non vuole l’interruzione della prescrizione perché vuole salvare i colletti bianchi e i politici'". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su Fb.

"Il Pd -ricorda- ha reintrodotto il reato di falso in bilancio e introdotto il reato di auto riciclaggio" e poi "a proposito di colletti bianchi: dopo l’aumento delle pene e la sospensione della prescrizione prevista dal Pd,il reato di corruzione si prescrive in 18 anni, la concussione in 21 anni, il falso in bilancio in 13 anni,l’abuso d’ufficio in 10 anni e 6 mesi... Di che cosa stiamo parlando? I reati contro la Pa sono nella sostanza imprescrittibili", conclude.