Manovra: Salvini, 'pure tassa su e-cig suggerita da Grillo'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Il governo non riesce a smettere: dopo le tasse su plastica, merendine o auto aziendali adesso pensa di stangare perfino le sigarette elettroniche, come suggerito da Grillo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando un articolo pubblicato sul blog di Beppe Grillo alcuni giorni fa sul 'pericolo delle sigarette elettroniche'.

"Chi cerca di togliersi il vizio del fumo andrebbe aiutato, come accade in Inghilterra, non bastonato! Governo e maggioranza di incapaci e pericolosi, mettono a rischio altre migliaia di posti di lavoro”, avverte.