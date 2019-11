Terremoto: Castaldi, più risorse per aree colpite, Lega si informi'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "L'onorevole Golinelli, che immagino sia impegnato nel Dl fiscale, probabilmente non è altrettanto informato sui lavori della commissione Ambiente della Camera sul Dl sisma. Diversamente, avrebbe saputo che sulla proroga dei mutui per l'Emilia Romagna il governo si è già impegnato ad effettuare una sintesi delle plurime istanze provenienti dai vari territori terremotati del paese e si appresta ad approvare, proprio oggi, con uno sforzo collegiale, gli emendamenti di gran parte delle forze politiche su questo tema". Così Gianluca Castaldi (M5S), sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

"Per ciò che riguarda -specifica - la misura a cui si riferisce il deputato della Lega, il governo ha aggiunto la disponibilità finanziaria di ben 14,4 milioni di euro per la proroga all'anno 2020 dei mutui accesi per il sisma del 2012, ma anche oltre 16 milioni di euro per i mutui degli enti locali del Centro Italia".