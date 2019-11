Costi politica: M5S, assenteista Meloni rivuole finanziamento pubblico partiti (2)

(Adnkronos) - "Alla Meloni e a questi signori - attacca ancora il M5S - non basta lo stipendio d’oro, non basta la doppia poltrona, non basta non presentarsi quasi mai a lavoro (le assenze della Meloni in Parlamento e in Campidoglio sono imbarazzanti!), non basta passare il tempo a fare propaganda in giro per l’Italia. Propongono anche di attingere dai soldi pubblici per finanziarsi le attività politiche. Un vero scempio!".

"La Meloni la smetta di chiedere soldi agli italiani e si presenti al lavoro considerati i suoi numeri da vera e propria assenteista. Con il MoVimento 5 Stelle al Governo questa ed altre proposte di legge scellerate non passeranno mai! La Meloni se ne faccia una ragione!", conclude il blog.