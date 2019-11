Costi politica: M5S, assenteista Meloni rivuole finanziamento pubblico partiti

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La proposta di legge di Fratelli d’Italia sul finanziamento pubblico ai partiti è ancora depositata in Parlamento. Giorgia Meloni ne è firmataria ed i cittadini possono controllare sul sito della Camera verificando il testo di legge. La proposta della Meloni darebbe la possibilità ai partiti di beneficiare dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali (eliminati solo 5 anni fa), di accedere alla destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e alle altre risorse pubbliche comunque destinate alla politica. Un altro scandalo assoluto!". Lo scrive il M5S sul blog delle stelle, dando alla leader di Fdi dell'"assenteista".

"Giorgia Meloni batte la fiacca in Parlamento per fare campagna elettorale dicendo di essere dalla parte dei cittadini - si legge sul blog - ma propone una legge che presenterebbe un conto salatissimo agli italiani! È la numero 325 sulle 'norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti politici': se Lega e Fratelli d’Italia fossero al Governo, probabilmente già l’avrebbero approvata! La Meloni vuole i nostri soldi per finanziare Fratelli d’Italia nonostante gli italiani si siano espressi da tempo facendo intendere in ogni modo che non vogliono che i partiti mettano le mani in tasca ai contribuenti".