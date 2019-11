Regionali: Terzoni, 'non 'c'è motivo di tirarsi indietro'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Appoggio pienamente la richiesta degli eletti dell'Emilia Romagna e della Calabria che vogliono dire no allo stop elettorale e presentare invece una lista M5S anche nelle proprie regioni! Non c'è motivo di tirarsi indietro, conosciamo le problematiche che stanno affliggendo il movimento in questo periodo, ma riconosciamo anche l'enorme impegno di attivisti ed eletti di queste Regioni". Lo scrive su Facebook la deputata M5S Patrizia Terzoni, sottolineando come sia "importante dare a tutti la possibilità di partecipare perché, comunque vada, noi siamo sempre il Movimento".