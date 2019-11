Alitalia: Carrara (Fi), 'governo ha chiuso compagnia nell’hangar'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Dopo i tanti rinvii e le promesse, dopo un ostentato quanto irresponsabile atteggiamento di ottimismo da parte dell’ex ministro del Mise e di quello attuale, Di Maio e Patuanelli, che per mesi hanno detto che la soluzione era ad un passo, ancora oggi non ci sono le condizioni per dare vita ad un consorzio per presentare un’offerta vincolante per Alitalia, sempre più relegata in un hangar”. Lo afferma il responsabile Industria di Forza Italia, Maurizio Carrara.

“Il governo, il M5S in particolare - continua Carrara - con l’oggettiva responsabilità anche del PD, ormai complice di questo scempio, ha portato la compagnia di bandiera in un vicolo cieco, ha illuso lavoratori ed elettori, ha depredato le tasche dei contribuenti. Conte prenda atto del fallimento totale della gestione di questo dossier da parte dei suoi ministri, assuma lui direttamente una iniziativa seria, se ne è capace, o altrimenti sarebbe opportuno che prendessero tutti atto che governare non è il mestiere che fa per loro”.