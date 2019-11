Exor: Elkann, ' molto orgogliosi dei risultati di questi 10 anni'

Torino, 21 nov. - (Adnkronos) - "Questo decennio è stato per chi ha avuto fiducia in Exor un decennio in cui ci sono stati risultati di cui siamo molto orgogliosi, in cui i nostri azionisti se investivano un euro ne hanno avuti complessivamente 10 tra apprezzamento e dividendi". Lo ha detto il presidente e ad di Exor, John Elkann, incontrando la stampa in occasione dell'Investor Day.

"Siamo anche molto contenti - ha aggiunto - di aver avuto in questo decennio tante persone tra i nostri azionisti, non solo la mia famiglia, ma anche molti azionisti e investitori istituzionali che ci hanno sostenuto. Per questo siamo orgogliosi del lavoro fatto e che i risultati siano stati buoni".