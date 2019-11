Palermo: suicidio ex capo gip, colleghi 'allontanato da tutti'

Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - Da quando era stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione e rivelazione di notizie riservate, Cesare Vincenti, l'ex capo dei gip del Tribunale di Palermo morto oggi suicida, come raccontano alcuni suoi colleghi che si sono recati sul luogo in cui si è tolto la vita, era "stato allontanato da quasi tutti i colleghi". Tanto che di recente aveva organizzato al Palazzo di giustizia una festa di commiato per la pensione ma non si era presentato nessuno dei colleghi, tranne uno. Sono andati solo i dipendenti amministrativi. Chi lo ha visto di recente lo descrive come "molto depresso e dimagrito". Secondo i magistrati di Caltanissetta, che lo hanno iscritto nel registro degli indagati, sarebbe stato Vincenti a far sapere all'ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini, dell'esistenza di un'indagine a suo carico e del rischio che venisse emessa un'ordinanza di custodia cautelare.