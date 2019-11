Al via 'GeneraSviluppo Sostenibile', investimento a misura di cliente

Milano, 21 nov. - (Adnkronos) - Generali Italia passa la parola al cliente per scegliere l’obiettivo più vicino ai propri valori, investire in aziende sostenibili e misurare l’impatto della sua scelta. Nasce così GeneraSviluppo sostenibile, la prima soluzione assicurativa di investimento sugli Obiettivi Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il cliente sarà quindi chiamato a indicare i propri valori per la scelta di investimento, gli agenti Generali illustreranno gli obiettivi di sviluppo sostenibile evidenziando subito l’impatto tangibile della scelta grazie a MioS, l’innovativo tool che accompagnerà il cliente, insieme all’agente, in questo percorso di scelta, investimento e misurazione. La scelta è tra 5 portafogli che combinano gli Obiettivi 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile: pari opportunità, crescita sostenibile, salute e benessere, consumo responsabile e tutela del clima.

“Sostenibilità significa fare bene impresa con un impatto positivo sull’economia reale, cioè sulla vita delle persone – ha spiegato Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, che poi ha aggiunto – È il modo in cui traduciamo concretamente in azioni la nostra strategia “Partner di vita”, intrecciando il nostro business e l’impegno nelle comunità. Allarghiamo ai nostri clienti questa visione con GeneraSviluppo Sostenibile, che permette al cliente di investire secondo i propri valori in aziende sostenibili e misurare subito l’impatto della propria scelta. Oggi c’è un nuovo movimento di valori che coinvolge persone, comunità e imprese. Noi siamo parte di questo movimento con il nostro modo di fare impresa e con GeneraSviluppo Sostenibile in quattro anni puntiamo a coinvolgere oltre 100 mila clienti”.