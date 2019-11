Fca: Elkann, 'con Renault non è finita male, non è continuata'

Torino, 21 nov. - (Adnkronos) - "Con Renault non è finita male, non è continuata". Così il presidente di Exor ed Fca, John Elkann, in un incontro stampa in occasione dell'Investor day di Exor che ha aggiunto: "rispetto a Peugeot con Renault c'era una componente in Asia".