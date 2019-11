F1: Elkann, 'domenica molto arrabbiato, ciò che conta è gioco squadra'

Torino, 21 nov. - (Adnkronos) - "Quello che è successo domenica con la Ferrari mi ha fatto molto arrabbiare e ci ha fatto capire quanto è importante Ferrari. Non è accettabile che per quanto bravi siano i piloti non si ricordano che sono sempre piloti Ferrari, questo non deve succedere. L’unica cosa che conta è che Ferrari deve vincere e che ci sia un gioco di squadra". Così John Elkann nella conferenza stampa a margine dell’investor day Exor.