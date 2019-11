Exor: Elkann, 'prossimi anni in Asia si concentrerà grosso nostri sforzi '

Torino, 21 nov. - (Adnkronos) - "Nei prossimi anni pensiamo che l'Asia sarà il luogo in concentreremo i nostri sforzi per essere più presenti. In Europa la nostra presenza e storica mentre negli ultimi 10 anni c'è stata una grossa attività negli Stati Uniti". Cosi' il presidente di Exor ed Fca, John Elkann, in un incontro stampa in occasione dell'Investor day di Exor.