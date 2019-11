Sardine: marchio diventa europeo, Santori 'lo stiamo registrando'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) - '6000 Sardine' diventa un marchio, con tanto di registrazione all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Euipo. "Dovremmo registrarlo già oggi - rivela all'Adnkronos Mattia Santori - se ne stanno occupando alcuni amici, stanno sbrigando tutte le pratiche del caso. Ma questo non vuol dire che nasce un movimento o che diventiamo un partito...", precisa. Il marchio avrà il nome '6000 sardine', il logo è quello che fa capolino sul profilo Facebook ufficiale -dove oggi è stato pubblicato anche il manifesto- ovvero un disegno, a matita, di una decine di sardine unite.

"Lo facciamo per evitare confusioni - chiarisce Santori - per tutelare" l'onda che ha riempito piazza Maggiore a Bologna e che ora si sta diffondendo in tutta Italia. "A Milano, per esempio - spiega - scenderemo in piazza il 1 dicembre, ma in queste ore hanno lanciato un evento fake che, in poche ore, a registrato migliaia di adesioni. Ecco, col marchio registrato potremo sconfessare eventi che non ci appartengono, dire 'no, questi non siamo noi' con una certa ufficialità".