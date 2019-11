Boldrini: "Carta diritti pazienti emofilici in tutte le regioni"

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - La Carta dei diritti della persona con emofilia "sia divulgata nelle regioni per garantire gli stessi standard qualitativi nell’intero sistema sanitario nazionale". Lo ha detto Paola Boldrini, senatrice e capogruppo Pd in Commissione Igiene e Sanità, intervenendo al convegno a Roma sulla Carta dei diritti per i pazienti emofilici ed ha aggiunto: "Ne parleremo in Commissione e con una risoluzione piuttosto che una mozione chiederemo al Governo di impegnarsi attraverso istituti ed organismi necessari come Agenas affinché le regioni tengano in considerazione questo documento".