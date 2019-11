L.elettorale: stallo in maggioranza, sul tavolo nodo soglia (2)

(Adnkronos) - "L'alternativa in campo - proporzionale con soglia alta - il Pd può prenderla in esame solo con certezze assolute su forte selettività dello sbarramento, esplicito o implicito che sia", si spiega. Un modo per 'spaventare' i piccoli -Leu e Italia Viva- e portarli sul doppio turno? Quel sistema non lascia mani libere ai partiti che devono mettersi d'accordo dopo il primo turno, ma che ha uno sbarramento molto più basso del 5%.

E c'è anche un altro tema. Il Rosatellum . "Visto che siamo un po' all'impasse, qualcuno fa girare che potrebbe restare Rosatellum", si dice in ambienti parlamentari dem. Un'ipotesi da scongiurare per il Pd. Gli effetti del combinato disposto Rosatellum-taglio dei parlamentari sono noti. E proprio per evitare quegli effetti distorsivi il 'pacchetto di contrappesi', concordato in sede di programma di governo, prevede da riforme costituzionali e anche una nuova legge elettorale. "La cosa sicura -insistono i dem- è che il Rosatellum, fonte di assurdità dopo la riduzione dei parlamentari, andrà in soffitta".