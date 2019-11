Ex Ilva: rimane presidio di aziende dell'indotto, protestano sindacati

Taranto, 21 nov. (AdnKronos) - Rimane il presidio delle aziende dell'indotto del polo siderurgico davanti alle portinerie della Arcelor Mittal. Dopo la notizia dello sblocco dei pagamenti per le imprese della logistica e dell'autotrasporto, sono in attesa di certezze pure le ditte degli altri settori e stanno continuando il presidio.

Confindustria Taranto, che comunque ha chiesto alle aziende di togliere il presidio, consegnerà ad Arcelor Mittal Italia un documento in cui si chiede "uguale trattamento per tutte le aziende nella stessa misura e modalità di quanto assicurato per gli autotrasportatori (70% sul fatturato)".

Nel frattempo pure le sigle di categoria degli edili Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil chiedono di rimuovere il blocco "affinché sia consentito ai lavoratori di recarsi sul proprio posto di lavoro" e scrivono ad Ance e Confindustria di "farsi carico di tutte le giornate in cui ai lavoratori è stato impedito l'accesso allo stabilimento". In caso contrario sono pronti a "promuovere iniziative di mobilitazione".