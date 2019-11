Dl Fisco: in comm. Finanze stand-by esame norma carcere evasori

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - La Commissione Finanze della Camera ha accantonato integralmente la norma sul carcere agli evasori, che sarà dunque esaminata in un secondo momento. Ieri il presidente della Commissione Carla Ruocco ha spiegato che sul tema la linea è quella già tracciata ma la discussione è aperta come per esempio sul caso degli omessi versamenti dove c'è "fattispecie e fattispecie".