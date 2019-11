Calabria: Nesci, da blog Stelle amara conferma ma io non arretro**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Per me il post del Blog delle Stelle è solo un'amara conferma! Rimango a disposizione della Calabria, della sua speranza e voglia di cambiamento. Non arretro". Lo scrive su Facebook la deputata M5S Dalila Nesci, non arretrando sulla propria volontà di correre per il Movimento in Calabria.