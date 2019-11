Tv: Conte 'minaccia' Fiorello via Twitter, 'ci vedremo presto e faremo conti'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Fiorello noi due ci vedremo presto, molto presto. E faremo i conti". Il premier Giuseppe Conte 'minaccia' Fiorello via twitter, postando il video di ieri sera, quando, durante la serata di beneficenza per l'ospedale Bambino Gesù, avvicinato da Fabrizio Biggio ha inviato un messaggio forte e chiaro allo showman, andato in onda questa mattina in diretta a 'VivaAsiago10', il morning show che anticipa VivaRaiPlay.