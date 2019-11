Messina: esplosione deposito, Pm invia ispezione su luogo disastro

Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - Il Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Emanuele Crescenti ha inviato sul luogo dell'esplosione del deposito di fuochi d'artificio gli ispettori del lavoro e i carabinieri specializzati nel settore del lavoro. A darne conferma è lo stesso magistrato che oggi ha fatto un sopralluogo sul posto. Sono cinque le vittime e due i feriti gravi. "Faremo di tutto per accertare le responsabilità - dice Crescenti all'Adnkronos - perché in futuro non si ripetano più fatti del genere".