Messina: Procuratore Barcellona, 'Nel 2019 non si può morire di lavoro'

Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - "Nel 2019 non si può morire di lavoro". E' la denuncia del Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Emanuele Crescenti che oggi ha fatto un sopralluogo nella fabbrica di giochi pirotecnici esplosa ieri pomeriggio provocando la morte di 5 morte e il ferimento di due. Crescenti, che indaga per omicidio plurimo colposo e disastro colposo, è molto provato dalla visita nel deposito andato in fumo. Presenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri, il questore, i vertici della Guardia di Finanza e del Genio militare.

"Ho dato mandato ai miei sostituti di accertare tutto a 360 gradi - dice ancora il magistrato all'Adnkronos - a partire dalle concessioni edilizie. Ho visto delle scene terribili, tristissime. Muri di cemento armato e una trave dio cemento armato sono volati per 20 metri".