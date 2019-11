Regionali: Corrao, 'serve shock a M5S o inutile alzare bandiera bianca' (2)

(Adnkronos) - "Se parliamo di questo io sono il primo che si alza in piedi ad applaudire e incita tutti a seguire questa strada. Fermiamoci e ricominciamo a sognare, ricominciamo a volare. Io lo desidero ardentemente e l'ho sempre fatto presente a tutti, Luigi compreso (che ho incontrato poco tempo fa qui a Bruxelles). Ma siccome leggendo post e commenti, non vedo traccia concreta delle cose che ho scritto sopra - ammette Corrao - di un vero percorso di rigenerazione o di 'shock' necessario a rilanciare il sogno del MoVimento (è inutile che vi dica che questa cosa dei facilitatori, che sono perlopiù deputati, serve a poco o nulla, può essere utile a migliorare qualche comunicazione interna ma non incide minimamente in quelle che sono le problematiche profonde del M5S) non riesco a comprendere a cosa possa essere utile alzare bandiera bianca in queste due Regioni scomparendo dalla scena politica".

"Così come avviene per le elezioni locali, nelle elezioni regionali ci si presenta se si ha una idea di come risolvere i problemi dei cittadini e si ha la rabbia e la voglia di spiegarlo a tutti". Dunque, per Corrao, "delle due l'una, o ci fermiamo per cambiare davvero, con una riforma vera e radicale del M5S, oppure fermarsi per una riforma palliativo non ha alcun senso. Quindi in assenza della prima opzione per me dovrebbero decidere gli attivisti e gli iscritti di Emilia-Romagna e Calabria se si sentono pronti e se la sentono di combattere questa battaglia, senza calcoli e sondaggi ma con grande entusiasmo e voglia di gettare nuove basi per il futuro".