Regionali: Corrao, 'serve shock a M5S o inutile alzare bandiera bianca'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il M5S ha bisogno di uno "shock" o "alzare bandiera bianca" in Calabria ed Emilia Romagna "è inutile". Questa, in estrema sintesi, la riflessione che l'europarlamentare M5S Ignazio Corrao affida a Facebook, dopo la decisione del Movimento di un voto su Rousseau per decidere se presentarsi o meno alle elezioni nelle due regioni prossime al voto.

"Sono mesi che ripeto che il MoVimento 5 Stelle ha bisogno di ricostruire una identità chiara attraverso una nuova 'costituente' o degli 'Stati Generali' che riscrivano in modo profondo l'organizzazione, il funzionamento, i meccanismi decisionali e i principi del movimento stesso - osserva Corrao - Questa mattina leggo un post in cui viene utilizzato il termine 'Stati Generali', senza però capire quando e come saranno realizzati. Perché se il senso del post è quello di tirarsi indietro dalla contesa elettorale di Emilia-Romagna e Calabria per aprire un momento di pura e genuina rigenerazione del Movimento io ci sto alla grande".

"Però deve essere un momento in cui si chiama a raccolta l'intero Movimento, in cui si fa partecipare concretamente e democraticamente la base attraverso delegati. Un momento in cui si riconoscono gli errori, in cui si mette in discussione tutto, in cui si costruisce un nuovo Statuto, nuove regole, un nuovo funzionamento del Movimento basato su più orizzontalità, più inclusività, più condivisone, più partecipazione e soprattutto deve essere il momento in cui si fissano dei principi saldi e inamovibili (quelli appartenenti al nostro DNA) che resistano all'attacco dei Salvini o sardini di turno", indica Corrao.