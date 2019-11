Snam: Alverà, 'su Taranto possibili progetti fino a 40 mln'**

San Donato, 21 nov. (Adnkronos) - Nell’area di Taranto Snam potrebbe realizzare progetti per un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, nel corso della conferenza stampa per presentare il piano del gruppo al 2023. Sulla città pugliese "abbiamo una serie di investimenti che possono arrivare fino a 40 milioni di euro, che vanno letti come una parte dei 400 milioni di investimenti del piano dedicati alla transizione energetica", ha spiegato. "Abbiamo identificato una serie di progetti fino a 40 milioni come un impianto Lng di piccola scala, infrastrutture per alimentare a metano" mezzi di trasporto, efficienza energetica e un impianto di biometano".