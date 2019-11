Comune Mantova tra vincitori con progetto welfare abitativo

Arezzo, 20 nov. (Adnkronos) - Mantova è uno dei cinque Comuni vincitori dei Cresco Awards 2019, con il progetto “Lunattiva” che coinvolge i cittadini nella trasformazione dei quartieri periferici della città “Forse ci hanno premiati perché abbiamo insistito molto sul welfare abitativo, per di migliorare la coesione sociale tra gli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica”. Lo ha detto Andrea Caprini, Assessore al Welfare Comune di Mantova, a margine della consegna del premio Cresco Award, promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI per i migliori progetti dei Comuni sullo sviluppo sostenibile dei territori. Con il progetto Lunattiva, Mantova è uno dei cinque Comuni vincitori di questa edizione. La premiazione è avvenuta nell’ambito dell’Assemblea nazionale di Arci ad Arezzo.

“il progetto Lunattiva riguarda Lunetta – ha spiegato Caprini - quartiere periferico di Mantova dove abitano quattromila persone, per lo più in novecento alloggi popolari, in un contesto dove non sono rari i conflitti di condominio, il disagio abitativo, la disoccupazione. Abbiamo lavorato su tutti questi temi - ha concluso Caprini - per sollecitare la partecipazione dal basso dei cittadini, che poi hanno hanno ideato loro stessi una serie di interventi e di progetti”.