Fed: minute, membri Fomc respingono per ora ipotesi tassi negativi

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - I membri del Federal Open Market Committee (Fomc) hanno respinto, almeno per ora, l'ipotesi di un'introduzione di tassi negativi negli Stati Uniti. Tutti i partecipanti - si legge nei minute, ossia i verbali della riunione del 29-30 ottobre 2019 - hanno ritenuto che i tassi di interesse negativi al momento non sembravano essere uno strumento di politica monetaria attraente negli Stati Uniti".

I partecipanti alla riunione, si legge ancora, "hanno commentato che esisteva un campo di applicazione limitato per portare il tasso nel territorio negativo" e che i benefici dai tassi negativi, come avvenuto in altre aree del modo, non erano convincenti. "Non è chiaro quali potrebbero essere i benefici" a favore delle famiglie e delle imprese. I tassi negativi, invece, sostengono, "potrebbero avere effetti negativi più significativi sul funzionamento del mercato e sulla stabilità finanziaria" negli Usa piuttosto che nelle altre aree del mondo. "Nonostante queste considerazioni, i partecipanti non hanno escluso la possibilità che possano sorgere circostanze in cui potrebbe essere opportuno rivalutare il ruolo potenziale dei tassi di interesse negativi come strumento politico".