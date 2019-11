Messina: Procuratore Barcellona, 'aspettiamo Genio Militare, c'è ancora materiale inesploso'

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "Aspettiamo sul luogo del disastro il Genio militare, perché ci sono ancora esplosivi non esplosi, anche se la situazione è sotto controllo". A dirlo all'Adnkronos è il Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Emanuele Crescenti, che coordina l'inchiesta per strage colposa. Al momento sono quattro le vittime e un disperso. Sono sedici in tutto gli stabili nel deposito di fuochi d'artificio. E al momento gli inquirenti non possono ancora intervenire perché gli stabili vanno messi in sicurezza. "C'è stato una sorta di effetto domino", spiega ancora il Procuratore capo di Barcellona.