Carige: Fabi, ok a 210 assunzioni e dimezzati esuberi

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Smontato il progetto della cosiddetta boutique finanziaria per Carige, che avrebbe spostato il business e il gruppo sul wealth management col rischio di mettere in secondo piano le attività di banca tradizionale. Fino a 680 esuberi - circa la metà rispetto alla richiesta iniziale di 1.200 unità inserita nel piano industriale a febbraio - tutti con pensionamenti e prepensionamenti volontari. E ben 210 assunzioni". Sono questi, rileva la Fabi, i punti principali dell’accordo raggiunto oggi, al termine di una lunga trattativa, tra le organizzazioni sindacali e la delegazione aziendale del gruppo Carige sul piano industriale 'Riprendiamoci il futuro'.

Ma non solo. L'accordo prevede, rileva la Fabi, "un nuovo Fondo di solidarietà ad hoc per consentire lo sfruttamento della norma su 'Quota 100' dedicato a chi ha i requisiti per accedere anticipatamente alla pensione. Subito la chiusura di 45 filiali, ma con ampie tutele normative e sulla mobilità dei dipendenti; e una trattativa specifica, ancora da avviare, su altre 50 agenzie".

L’accordo stabilisce anche la proroga a tutto il 2023 del Contratto integrativo aziendale, il dimezzamento delle giornate di solidarietà e il ripristino graduale della base di calcolo per i versamenti al Fondo previdenziale aziendale. "È un primo passo significativo per il rilancio del gruppo Carige, adesso bisogna auspicare che l’aumento di capitale vada in porto senza alcun intoppo e che si apra immediatamente la fase due, con il coinvolgimento della Cassa centrale di Trento che, nel corso del 2020, dovrebbe salire nell’azionariato ed entrare anche nel merito della governance", commenta il segretario nazionale della Fabi, Mauro Scarin.