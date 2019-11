Infortuni: Barbagallo, 'sicurezza e salute lavoratori priorità assolute'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata di lutto per il mondo del lavoro. La tragedia nella fabbrica di fuochi di artificio in provincia di Messina ci lascia tutti sgomenti. Così come è terribile l’infortunio che ha stroncato la vita a un operaio in provincia di Campobasso. Siamo vicini, in doloroso silenzio, alle famiglie delle vittime. Non si può andare al lavoro come se si andasse in guerra. La sicurezza e la salute dei lavoratori devono diventare, sempre e per tutti, priorità assolute". Così in una nota il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.