Infanzia: il caso Kiriku a Baranzate, approccio di sistema contro povertà educativa (2)

(Adnkronos) - La città parte da una situazione difficile. Da una rilevazione curata da Tiresia (Politecnico) è stato messo in luce come il 36% delle famiglie con bimbi tra zero e sei anni presenti uno o più fattori di fragilità sociale; nella fascia d’età 1-4 anni sono stati identificati quattro casi di malnutrizione grave e 14 casi di malattie respiratorie dovute ad ambienti domestici malsani. Sul fronte dell’apprendimento, solo il 15% dei bimbi di età compresa tra i 3 e i 6 anni riesce a esprimersi in italiano e solo il 24% partecipa attivamente a scuola. Dei genitori, solo il 47% partecipa raramente a occasioni culturali.

Le leve su cui i partner del progetto Kiriku hanno scelto di agire sono la salute, l’apprendimento e la cultura, l’autonomia e la partecipazione. Sono stati coinvolti nelle attività 230 bambini oltre ai loro genitori e insegnanti, divisi in 40 bimbi del nido (0-3 anni) e 190 bambini dell’Istituto Comprensivo Gianni Rodari (3-6 anni), che riunisce le 3 scuole materne presenti a Baranzate Marco Polo, Collodi e Sant’Arialdo. Samantha Lentini e il sacerdote Don Paolo Steffano, dell’associazione La Rotonda, hanno messo in luce come le attività avviate abbiano avuto effetti positivi sulla popolazione.