Mattarella: 'senza il senso di comunità un Paese non è più tale'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Senza il senso di comunità un Paese non è più tale". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Consiglio nazionale della Federazione italiana settimanali cattolici, guidato dal presidente Adriano Bianchi.

Testate, ha ricordato il Capo dello Stato, che "rispondono ad un'esigenza che a me sembra nel nostro Paese in questo periodo storico particolarmente importante: quella di far avvertire e ritrovare in qualche caso il senso di comunità di vita che il nostro Paese deve mantenere, sviluppare, avvertire costantemente, come Paese, come singoli territori al proprio interno, come dimensione europea. C'è un'esigenza di non chiudersi in piccoli egoismi, ma di aprirsi e di essere consapevoli che vi è un modo di vivere una condizione comune di vivere, una comunanza di prospettiva e di futuro che deve essere avvertita".