Giustizia: Bordo (Pd), 'passi avanti da Bonafede ma ancora non sufficienti'(2)

(Adnkronos) - "Noi abbiamo diverse proposte ragionevoli che abbiamo avanzato come Pd -prosegue Bordo- e ci aspettiamo uno sforzo ulteriore da parte del ministro per venire incontro alle nostre ragioni. Anche perché è non possibile che per i 5 Stelle ogni loro tema sia irrinunciabile".

"La riforma della prescrizione è stata votata da una maggioranza diversa dall'attuale e il Pd, dall'opposizione, fece una battaglia su questo provvedimento. Non è che i 5 Stelle possono pensare che tutto quello che abbiamo detto ora sia stato cancellato. Del resto nella stessa relazione tecnica di accompagnamento alla riforma, loro stessi hanno scritto che sarebbe entrata in vigore dopo la riforma della giustizia, riforma che non si è fatta ma il tema resta: le due cose vanno tenute insieme", conclude l'esponente dem.