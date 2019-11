Senato: De Poli, 'questa disciplina su collaboratori parlamentari' (2)

(Adnkronos) - "Per correttezza di informazione, ho anche ricordato -aggiunge De Poli- l'attuale disciplina in vigore a Palazzo Madama: 'Ogni senatore può chiedere l'accredito presso il Senato della Repubblica esclusivamente per i collaboratori con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi, a titolo oneroso, e deve consegnare al Servizio di Questura e al Cerimoniale copia del contratto stipulato con il proprio collaboratore corredata da copia della comunicazione inviata ai competenti uffici territoriali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, sempre agli stessi fini, è stata definita una prestazione minima mensile di 25 ore, per 375 euro'".