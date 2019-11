Senato: De Poli, 'questa disciplina su collaboratori parlamentari'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "A scanso di equivoci, ieri nel corso del dibattito sul Bilancio interno del Senato, in replica agli interventi di alcuni colleghi-senatori, ho anzitutto espresso condivisione per l'aspetto tecnico, professionale e umano sulla questione dei collaboratori parlamentari e ho dichiarato: 'Come Collegio dei questori suggeriremo anche in Consiglio di presidenza di valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori parlamentari, al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato, analogamente all'impegno della Camera dei deputati, nell'intento di trovare una soluzione unica'". Lo afferma il senatore questore Antonio De Poli, replicando a quanto affermato da José De Falco, presidente dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari (Aicp).