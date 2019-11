Sardine: gruppo Fb Roma supera 60mila iscritti in un giorno

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - 63.385 iscritti in un giorno. Boom social per la pagina Facebook 'Sardine di Roma'. Aperta ieri ha già superato quota 60mila aderenti. A creare la pagina, Stephen Ogongo, giornalista 44enne originario del Kenya, in Italia da 25 anni. "Il Lazio non si Lega. Benvenuti -si legge nel post di Ogongo- a quanti vorranno aggregarsi a questa avventura fantastica per contrastare la politica dell'odio e del disprezzo della diversità. E' ora di SLegare questo Paese".