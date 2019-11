Violenza su donne: domani convegno Pd con Zingaretti e Valente

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - In vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Partito Democratico ha organizzato domani, 21 novembre, alle ore 16 presso la sede nazionale del partito un convegno dal titolo “Libere dalla violenza” con la presidente della commissione di inchiesta parlamentare sul femminicidio, Valeria Valente, alla presenza del segretario nazionale Nicola Zingaretti. Si legge in una nota del Pd.

Un’occasione di confronto con operatrici, centri antiviolenza, amministratrici per condividere una serie di azioni concrete. Parteciperanno esponenti di Cgil, Cisl e Uil, Dire donne in rete contro la violenza, Differenza Donna, Udi Nazionale, Befree, Telefono Rosa, Pangea e Casa Internazionale delle donne. Nel rapporto Eures 2019 su Femminicidio e violenza di genere in Italia uscito ieri si segnala che la violenza di genere è ancora in crescita nel 2018: sono state 142 le donne uccise (+0,7%), 119 in famiglia (+6,3%).

Nel rapporto si sottolinea che non si e' mai registrata una percentuale cosi' alta di vittime femminili (40,3%). 'Gelosia e possesso' sono ancora il movente principale (32,8%). In aumento anche le denunce per violenza sessuale (+5,4%), stalking (+4,4%) e maltrattamenti in famiglia (+11,7% nel 2018).