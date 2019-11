Ponte Morandi: prende forma nuova opera, varato oggi terzo impalcato (2)

(Adnkronos) - "La scansione delle pile è frutto di una scelta architettonica finalizzata all’utilizzo di elementi più frequenti ma snelli che si inseriscono meglio nel tessuto urbano. Sulle pile poggia l’impalcato realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo. La parte in acciaio dell’impalcato è costituita da tre conci trasversali, così da rendere semplice e veloce la costruzione e il montaggio di più campate in sequenza", spiega sempre Salini Impregilo.

L'opera ha un impatto ambientale contenuto per la presenza di pannelli fotovoltaici, "che produrranno l’energia necessaria per il funzionamento dei suoi sistemi (illuminazione, sensoristica, impianti) sia di notte che durante il giorno e che nasce come best practice internazionale del settore delle grandi opere anche grazie alla creazione di una banca dati che potrà essere studiata costantemente e utilizzata come base per la progettazione futura di infrastrutture della stessa tipologia".