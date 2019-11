Open Fiber: a Caltanisetta si accende fibra ottica, investiti 7 mln

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Oltre 6mila le unità immobiliari di Caltanissetta che sono pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo: Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce nella Rocca delle Donne. La rete a banda ultra larga è già disponibile nei diversi quartieri che dal centro storico si estendono nel quadrante sud della città. Open Fiber sta comunque proseguendo i lavori per raggiungere le oltre 20mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Caltanissetta si va così ad aggiungere alle altre città siciliane nelle quali è già possibile collegarsi alla rete ultraveloce di Open Fiber: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Agrigento e Gela.

L’investimento della società partecipata da Enel e Cdp Equity a Caltanissetta è di circa 7 milioni di euro, e consentirà di stendere oltre 256 km di fibra ottica e realizzare così una nuova infrastruttura che abilita una connessione sicura, ultraveloce e “a prova di futuro”.

La fibra ultraveloce di Open Fiber è un asset strategico per la crescita dei territori urbani, poiché sviluppa connettività e servizi digitali, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi e dei prossimi anni.