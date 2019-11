Venezia: Brugnaro incontra il ministro Franceschini in sopralluogo

Venezia, 20 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questa mattina a Ca' Farsetti il ministro per i Beni e attività culturali e turismo, Dario Franceschini, giunto in città per verificare di persona la situazione. All’incontro erano presenti anche il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, l’assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin, la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Manuela Carpani.

Nel corso del colloquio, è stato affrontato il tema degli aiuti di cui la città ha bisogno per fronteggiare i danni causati dalle ripetute acque alte eccezionali di questi giorni, ma anche quello, più generale, dei finanziamenti necessari per la manutenzione complessiva del patrimonio artistico e architettonico di Venezia. “Voglio ringraziare le Istituzioni dello Stato – ha dichiarato il primo cittadino – per la vicinanza e l’attenzione che ci stanno dimostrando”. Al termine dell’incontro, è seguito un sopralluogo tra le calli fino a Piazza San Marco.