Alimenti: Mattarella, 'chi ha molto mangia male e alcuni non hanno nulla'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "È significativo che per l'Italia venga sottolineata l'alimentazione impropria, che è un segno non di mancanza di mezzi, ma di cattivo uso dei mezzi di cui si dispone. È un paradosso che in alcune parti del mondo i bambini abbiano molto e mangino male –e questo non fa bene alla salute- e in tante altre parti del mondo i bambini non abbiano neppure cosa mangiare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell'Unicef, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

"Questo è il problema che riguarda –ripeto- l'equilibrio tra le parti del mondo. E voi, da grandi, saprete affrontarlo meglio di quanto abbiamo potuto fare noi adulti. Ma lo farete meglio -ha aggiunto il Capo dello Stato- se manterrete, da adulti, quello che avete oggi di convinzioni, di visione del mondo, di visione dei rapporti tra le persone, di senso della dignità di ciascuna persona e di sensibilità".