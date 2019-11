Manovra: maggioranza e opposizione chiedono proroga cedolare negozi

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - E' bipartisan la volontà del Parlamento di confermare per il 2020 la cedolare secca del 21% per gli affitti dei negozi, introdotta con la manovra dello scorso anno per i soli contratti stipulati nel corso del 2019. Dall’esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio emerge, infatti, che proposte in questa direzione giungono da pressoché tutti i gruppi parlamentari, sia della maggioranza sia dell’opposizione. A chiedere formalmente la conferma della cedolare, e in alcuni casi anche l’estensione ad altre tipologie di immobili commerciali, sono Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Italia Viva, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Lo scorso 12 novembre, in occasione dell’audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio, il ministro dell’economia Gualtieri si era rimesso 'alla saggezza del Parlamento' per il varo di questa misura.