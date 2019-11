Anci: "Protocollo con Cdp per progetti e investimenti"

Arezzo, 20 nov. (Adnkronos) - - "Avremo risorse da mettere a disposizione del nostro bilancio: arriveremo in tutti i Comuni per spiegare i servizi offerti da Cdp e il suo aiuto per progettazioni, investimenti, finanziamenti, bandi per sperimentazioni". Con queste parole, il presidente dell’Anci Antonio Decaro commenta il protocollo d’intesa firmato dall’Associazione dei Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti, siglato alla Fiera di Arezzo.

"Per noi - sottolinea Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp - è fondamentale recuperare il rapporto con i Comuni e con il territorio, per dare supporto a progettazioni, gestioni e realizzazione di progetti, portando al tavolo operatori e finanziatori. Per noi è uno sforzo particolare, raccoglieremo le migliori esperienze".