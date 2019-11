Alitalia: Rixi (Lega), 'trattative ancora in nebbia, da governo no visione industriale'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Ennesima fumata nera su Alitalia, su cui è ormai evidente che manchi un piano industriale credibile, nonostante le infondate rassicurazioni più volte sbandierate da questo governo, nelle scorse settimane. Siamo molto preoccupati per la compagnia di bandiera e un’ulteriore minaccia sul suo futuro potrà arrivare oggi, con un nuovo ‘nulla di fatto’ dal cda di Ferrovie. Per l’assenza di una visione di politica industriale da parte di questo governo, non vorremmo che a farne le spese fossero poi gli italiani, in termini di oneri dovuti alla proroga del commissariamento e di offerta di servizi". Lo dichiara in una nota è il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.